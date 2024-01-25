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Пассажиры совершили 330 тысяч поездок в автобусах «Зима в Подмосковье»

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В Московской области пассажиры 60 автобусов, украшенных баннерами «Зима в Подмосковье», совершили около 330 тыс. поездок по региону.
Пассажиры совершили 330 тысяч поездок в автобусах «Зима в Подмосковье»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

С середины декабря в разных городах области на брендированных автобусах совершили более 115 тыс. поездок по социальным и около 130 тыс. — по банковским картам.

Также более 83 тыс. раз провели оплату при помощи «Стрелки» и «Тройки».

«Мострансавто» обслуживает около 1400 городских, пригородных и междугородних маршрутов и регулярно участвует в проектах правительства Подмосковья.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году.

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