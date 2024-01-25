Пассажиры совершили 330 тысяч поездок в автобусах «Зима в Подмосковье»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
С середины декабря в разных городах области на брендированных автобусах совершили более 115 тыс. поездок по социальным и около 130 тыс. — по банковским картам.
Также более 83 тыс. раз провели оплату при помощи «Стрелки» и «Тройки».
«Мострансавто» обслуживает около 1400 городских, пригородных и междугородних маршрутов и регулярно участвует в проектах правительства Подмосковья.
Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году.