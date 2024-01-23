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Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году

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Замначальника управления дорогами «Южный Урал» Вячеслав Донатов заявил, что Челябинская область в 2024 году получит 140 низкопольных автобусов.
Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © kool99

Об этом сообщает URA.RU.

«Отдельный блок на выставке «Россия» был посвящён обновлению пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мы обсудили приоритетные задачи в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — рассказал Донатов.

Отмечается, что 50 автобусов приобретут в лизинг, на остальные 90 будет предоставлено кредитование.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге закупят 80 трамваев и 30 автобусов в ближайшие два года.

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