Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году
- Gettyimages.ru
- © kool99
Об этом сообщает URA.RU.
«Отдельный блок на выставке «Россия» был посвящён обновлению пассажирского транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мы обсудили приоритетные задачи в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — рассказал Донатов.
Отмечается, что 50 автобусов приобретут в лизинг, на остальные 90 будет предоставлено кредитование.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге закупят 80 трамваев и 30 автобусов в ближайшие два года.