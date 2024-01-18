В Екатеринбурге закупят 80 трамваев и 30 автобусов в ближайшие два года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Принципиально новой частью утверждённой программы является реализация условий концессионного соглашения, по которому у Екатеринбурга появятся 80 трамваев. На исполнение договорённостей из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн рублей», — рассказали в администрации.
Отмечается, что также город закупит 30 автобусов.
На реализацию муниципальной программы до 2026 года направят 14,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область поступило 22 новых автобуса.