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В Екатеринбурге закупят 80 трамваев и 30 автобусов в ближайшие два года

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил муниципальную программу развития и поддержания системы общественного транспорта.
В Екатеринбурге закупят 80 трамваев и 30 автобусов в ближайшие два года
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Принципиально новой частью утверждённой программы является реализация условий концессионного соглашения, по которому у Екатеринбурга появятся 80 трамваев. На исполнение договорённостей из областного и городского бюджетов выделят по 250 млн рублей», — рассказали в администрации.

Отмечается, что также город закупит 30 автобусов.

На реализацию муниципальной программы до 2026 года направят 14,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Кемеровскую область поступило 22 новых автобуса.

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