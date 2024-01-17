В Кемеровскую область поступили 22 новых автобуса
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Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональную администрацию.
«В регион поступил 21 НЕФАЗ и один автобус ПАЗ. Они будут работать на межгородских, пригородных и городских маршрутах. По одному автобусу отправится в Анжеро-Судженск, Белово, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский округ, Яшкинский, Мариинский и Тайгинский филиалы ПАТП», — рассказали в пресс-службе.
Также автобусы передадут в ряд других филиалов.
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