В Кемеровскую область поступили 22 новых автобуса

В Кемеровскую область доставили 22 новых автобуса — это вторая поставка пассажирского транспорта с начала года.

Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональную администрацию.

«В регион поступил 21 НЕФАЗ и один автобус ПАЗ. Они будут работать на межгородских, пригородных и городских маршрутах. По одному автобусу отправится в Анжеро-Судженск, Белово, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский округ, Яшкинский, Мариинский и Тайгинский филиалы ПАТП», — рассказали в пресс-службе.

Также автобусы передадут в ряд других филиалов.

Ранее во Владивостоке рассказали о ходе реформы общественного транспорта.