Во Владивостоке рассказали о ходе реформы общественного транспорта

Во Владивостоке в течение 2023 года продолжалось реформирование работы общественного транспорта, начатое ещё в 2022-м. Контроль осуществляли администрация города и мэр Константин Шестаков.

Об этом сообщает zr.media.

Так, в 2022-м на линии вышло более сотни новых автобусов, из них 66 большого класса, а в 2023-м автобусный парк города пополнили ещё 70 транспортных единиц большого класса и шесть — среднего.

Вторым пунктом реформы стало введение в общественном транспорте системы безналичной оплаты, а также удобных для пассажиров транспортных карт с выгодными тарифами.

Кроме того, ведётся работа по формированию новых маршрутов городского транспорта, созданию выделенных полос и остановок с QR-кодами, благодаря которым можно узнать транспортное расписание.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок, что на 4% больше, чем годом ранее.