Суд арестовал подозреваемую в поджоге школы в Чебоксарах учительницу

Следственное управление СК России по Чувашии заявило, что суд отправил под стражу учительницу, которая подозревается в поджоге школы в Чебоксарах.

«Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 28 января женщина записала видеообращение в поддержку ВСУ, после чего с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог школы. Видеообращение она распространила среди родителей своих учеников, а также в сети интернет.

По факту данного происшествия в отношении неё было возбуждено дело по ч. 1 ст. 205 УК России («Террористический акт»). Вместе с этим против неё возбудили дело по ч. 1 ст. 161 УК России («Грабёж»), так как она подозревается в хищении золотых украшений в ювелирном салоне в Чебоксарах.

Ранее в СК сообщили, что злоумышленники вынудили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ.

Глава Чебоксар Денис Спирин рассказал, что держит на личном контроле развитие истории с инцидентом в средней школе №10, где учительница пыталась осуществить поджог.