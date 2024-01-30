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Глава Чебоксар рассказал детали инцидента с поджогом школы учительницей

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Глава Чебоксар Денис Спирин рассказал, что держит на личном контроле развитие истории с инцидентом в средней школе №10, где учительница пыталась осуществить поджог.
Глава Чебоксар рассказал детали инцидента с поджогом школы учительницей
  • globallookpress.com

В своём Telegram-канале он отметил, что педагог попала под влияние мошенников и потеряла немалые денежные средства.

По его словам, правоохранительные органы проводят расследование.

«Также хочу отметить, что в школе в этом году был выполнен капитальный ремонт с соблюдением всех требований пожарной безопасности (использованы негорючие материалы, установлена противопожарная система), что не позволило распространиться огню», — сказал он.

Глава города добавил, что противопожарная система сработала мгновенно, поэтому отделка помещений не пострадала. Также он отметил действия охраны.

По его словам, образовательный процесс в школе не нарушился.

Ранее в СК сообщили, что злоумышленники вынудили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ.

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