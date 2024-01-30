Глава Чебоксар рассказал детали инцидента с поджогом школы учительницей
- globallookpress.com
В своём Telegram-канале он отметил, что педагог попала под влияние мошенников и потеряла немалые денежные средства.
По его словам, правоохранительные органы проводят расследование.
«Также хочу отметить, что в школе в этом году был выполнен капитальный ремонт с соблюдением всех требований пожарной безопасности (использованы негорючие материалы, установлена противопожарная система), что не позволило распространиться огню», — сказал он.
Глава города добавил, что противопожарная система сработала мгновенно, поэтому отделка помещений не пострадала. Также он отметил действия охраны.
По его словам, образовательный процесс в школе не нарушился.
Ранее в СК сообщили, что злоумышленники вынудили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ.