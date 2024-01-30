Жители Москвы утилизировали тысячу тонн металла с помощью электронного сервиса
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«На предприятиях металлические предметы разделяют с помощью шредера или вручную. Из них извлекают полезные фракции: чёрные и цветные металлы, пластик. Затем при необходимости их могут измельчить, переплавить или спрессовать», — рассказал руководитель учреждения «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса, Александр Пищелко.
Как в свою очередь отметила главный эксперт по природоохранным технологиям «Мосэкомониторинга» Департамента природопользования и охраны окружающей среды Ольга Костенкова, вторичное использование металлов позволяет существенно сократить энергетические затраты и образование отходов.
Кроме того, в 2023 году в перечень сервиса добавили оконные и дверные проёмы, макулатуру, мелкую бытовую технику и электронику.
«По итогам доработок и обновлений сервиса в прошлом году на 42,6% выросло количество сданных на переработку вещей», — сообщил замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.
Ранее сообщалось, что новые комплексы по утилизации ТКО появятся в 30 регионах в 2024 году.