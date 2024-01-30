Жители Москвы утилизировали тысячу тонн металла с помощью электронного сервиса

В Москве при помощи электронной услуги «Вывоз ненужных вещей» жители отправили на переработку более тысячи тонн металла за всё время работы сервиса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На предприятиях металлические предметы разделяют с помощью шредера или вручную. Из них извлекают полезные фракции: чёрные и цветные металлы, пластик. Затем при необходимости их могут измельчить, переплавить или спрессовать», — рассказал руководитель учреждения «Новые технологии управления», ответственного за развитие сервиса, Александр Пищелко.

Как в свою очередь отметила главный эксперт по природоохранным технологиям «Мосэкомониторинга» Департамента природопользования и охраны окружающей среды Ольга Костенкова, вторичное использование металлов позволяет существенно сократить энергетические затраты и образование отходов.

Кроме того, в 2023 году в перечень сервиса добавили оконные и дверные проёмы, макулатуру, мелкую бытовую технику и электронику.

«По итогам доработок и обновлений сервиса в прошлом году на 42,6% выросло количество сданных на переработку вещей», — сообщил замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Ранее сообщалось, что новые комплексы по утилизации ТКО появятся в 30 регионах в 2024 году.