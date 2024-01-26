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Новые комплексы по утилизации ТКО появятся в 30 регионах в 2024 году

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Новые объекты по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) создадут в 30 регионах в 2024 году, заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Новые комплексы по утилизации ТКО появятся в 30 регионах в 2024 году
  • AP
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает телеканал «360».

«В настоящий момент мы покрываем практически все субъекты Российской Федерации нашими инфраструктурными проектами, начиная с Калининграда и заканчивая Хабаровском и Владивостоком. В прошлом году ввели предприятия в Туле, Ленинградской и Московской областях, на Кавказе и Урале. В текущем году мы введём предприятия в 30 субъектах Российской Федерации, включая очень сложные субъекты», — сказал Буцаев.

По его словам, оборудования хватает как для собственных целей, так и для реализации экспортных проектов.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти открыли 538 площадок для сбора ТКО в 2023 году.

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