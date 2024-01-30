Военная хроника сообщила о возвращении разведавиации НАТО в Чёрное море

В Чёрное море вернулась разведывательная авиация НАТО после непродолжительной паузы.

«В воздушном пространстве Румынии (180 км от Одессы и всего 35 км от портов Измаил и Килия) нарезает круги противолодочный Boeing P-8A Poseidon», — сообщает Военная хроника.

В декабре авиация Североатлантического альянса была замечена у Крыма.

Ранее газета Associated Press со ссылкой на источники писала, что министр обороны США Ллойд Остин поручил продлить срок пребывания авианосца Gerald Ford в Средиземном море.