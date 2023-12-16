AP: шеф Пентагона продлил пребывание авианосца Gerald Ford в Средиземном море
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.
Отмечается, что экипажам авианосца и ещё одного военного корабля США приказано оставаться в регионе ещё несколько недель с целью поддержки присутствия двух авианосцев недалеко от Израиля.
Такое решение главы американского Минобороны связывается с продолжением эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее в Белом доме заявили, что США согласны с Израилем в том, что его военные операции в секторе Газа могут длиться месяцы.