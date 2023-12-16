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AP: шеф Пентагона продлил пребывание авианосца Gerald Ford в Средиземном море

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Министр обороны США Ллойд Остин поручил продлить срок пребывания авианосца Gerald Ford в Средиземном море.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что экипажам авианосца и ещё одного военного корабля США приказано оставаться в регионе ещё несколько недель с целью поддержки присутствия двух авианосцев недалеко от Израиля. 

Такое решение главы американского Минобороны связывается с продолжением эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что США согласны с Израилем в том, что его военные операции в секторе Газа могут длиться месяцы.

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