AP: шеф Пентагона продлил пребывание авианосца Gerald Ford в Средиземном море

Министр обороны США Ллойд Остин поручил продлить срок пребывания авианосца Gerald Ford в Средиземном море.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что экипажам авианосца и ещё одного военного корабля США приказано оставаться в регионе ещё несколько недель с целью поддержки присутствия двух авианосцев недалеко от Израиля.

Такое решение главы американского Минобороны связывается с продолжением эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в Белом доме заявили, что США согласны с Израилем в том, что его военные операции в секторе Газа могут длиться месяцы.