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В США согласились, что операции Израиля в секторе Газа могут длиться ещё месяцы

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США согласны с Израилем в том, что его военные операции в секторе Газа могут длиться месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы согласны с Израилем в том, что этот конфликт может продолжаться ещё месяцы», — отметил Кирби.

По его словам, Соединённые Штаты обсуждали с Израилем переход «от операций высокой интенсивности к тем, которые они считают менее интенсивными».

Ранее глава израильского Министерства обороны Йоав Галант заявил, что Израилю потребуется больше нескольких месяцев, чтобы одержать победу над палестинским движением ХАМАС.

Он отметил, что свою инфраструктуру под землёй и над землёй ХАМАС строило более десяти лет, поэтому уничтожить её быстро не представляется возможным.

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