Глава МО: Израилю потребуется более нескольких месяцев для победы над ХАМАС

Глава израильского Министерства обороны Йоав Галант заявил, что Израилю потребуется больше нескольких месяцев, чтобы одержать победу над палестинским движением ХАМАС.

Об этом он сказал помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану во время их встречи в Тель-Авиве.

По словам Галанта, свою инфраструктуру под землёй и над землёй ХАМАС строило более десяти лет, поэтому уничтожить её быстро не представляется возможным.

«Это потребует длительного периода времени и продлится больше, чем несколько месяцев, но мы победим и уничтожим их», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что армия Израиля начала закачивать морскую воду в тоннели ХАМАС в секторе Газа.