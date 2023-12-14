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Глава МО: Израилю потребуется более нескольких месяцев для победы над ХАМАС

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Глава израильского Министерства обороны Йоав Галант заявил, что Израилю потребуется больше нескольких месяцев, чтобы одержать победу над палестинским движением ХАМАС.
Глава МО: Израилю потребуется более нескольких месяцев для победы над ХАМАС
  • AP

Об этом он сказал помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану во время их встречи в Тель-Авиве.

По словам Галанта, свою инфраструктуру под землёй и над землёй ХАМАС строило более десяти лет, поэтому уничтожить её быстро не представляется возможным.

«Это потребует длительного периода времени и продлится больше, чем несколько месяцев, но мы победим и уничтожим их», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что армия Израиля начала закачивать морскую воду в тоннели ХАМАС в секторе Газа.

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