Глава МО: Израилю потребуется более нескольких месяцев для победы над ХАМАС
- AP
Об этом он сказал помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану во время их встречи в Тель-Авиве.
По словам Галанта, свою инфраструктуру под землёй и над землёй ХАМАС строило более десяти лет, поэтому уничтожить её быстро не представляется возможным.
«Это потребует длительного периода времени и продлится больше, чем несколько месяцев, но мы победим и уничтожим их», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что армия Израиля начала закачивать морскую воду в тоннели ХАМАС в секторе Газа.