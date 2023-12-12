RT в Telegram
Подпишись

WSJ: армия Израиля начала закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе

Короткая ссылка
Армия Израиля начала закачивать морскую воду в тоннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
WSJ: армия Израиля начала закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе
  • AFP
  • © Ahikam SERI

«Израильские военные начали закачивать морскую воду в разветвлённую сеть тоннелей ХАМАС в Газе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это поможет уничтожить инфраструктуру палестинского движения.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна не повторит ошибку, которую допустила, пойдя на соглашения с Палестиной в Осло.

Он подчеркнул, что сектор Газа после окончания военной операции не будет управляться ни движением ХАМАС, ни организацией ФАТХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить