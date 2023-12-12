WSJ: армия Израиля начала закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе
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«Израильские военные начали закачивать морскую воду в разветвлённую сеть тоннелей ХАМАС в Газе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что это поможет уничтожить инфраструктуру палестинского движения.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна не повторит ошибку, которую допустила, пойдя на соглашения с Палестиной в Осло.
Он подчеркнул, что сектор Газа после окончания военной операции не будет управляться ни движением ХАМАС, ни организацией ФАТХ.