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Военная хроника сообщила об активности авиации НАТО у Крыма

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Военная хроника пишет об активности авиации Североатлантического альянса у Крыма.

Отмечается, что в Чёрное море вернулись высотные беспилотники-разведчики США RQ-4 Global Hawk.

«На этот раз машина с позывным FORTE11 дежурит в нетипичном для неё районе — сначала беспилотник прибыл в воздушное пространство Румынии и побыл там какое-то время, после чего взял курс на юго-западную часть Чёрного моря», — говорится в сообщении.

По данным Военной хроники, беспилотники-разведчики RQ-4 находятся менее чем в 150 км к югу от Севастополя.

Ранее газета Associated Press со ссылкой на источники писала, что министр обороны США Ллойд Остин поручил продлить срок пребывания авианосца Gerald Ford в Средиземном море.

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