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Forbes: в Совфеде предложили ограничить маркетплейсы с долей рынка более 25%

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил о работе над законопроектом, который введёт предельную долю для маркетплейсов на рынке.
Forbes: в Совфеде предложили ограничить маркетплейсы с долей рынка более 25%
  • Gettyimages.ru
  • © Abdullah Durmaz

Как сообщает Forbes, законопроектом предлагается установить для маркетплейсов предельную долю на рынке и ограничивать возможность открытия новых ПВЗ в случае превышения 25% от объёма онлайн-продаж за предыдущий финансовый год.

В Ассоциации компаний интернет-торговли инициативу назвали вредной — онлайн-ретейлеры полагают, что это повредит развитию малого и среднего бизнеса, а также негативно отразится на покупателях.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее заявил, что Wildberries и OZON установили доминирующее положение на рынке.

В Wildberries назвали это ожидаемым.

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