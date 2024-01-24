Глава ФАС: Wildberries и OZON установили доминирующее положение на рынке

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что Wildberries и OZON установили доминирующее положение на рынке.

Об этом Шаскольский сказал в ходе встречи с представителями ассоциации «НП «ОКЮР», маркетплейсов и правообладателей.

По его словам, есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний малого и среднего предпринимательства на работу маркетплейсов. Он отметил, что такие жалобы поступают постоянно, зачастую заявители жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и OZON: вместе они занимают около 80% рынка», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для исключения в дальнейшем негативных последствий ФАС ведёт с компаниями работу по добровольному устранению нарушений, в том числе изучаются практики, направляются письма и проводятся совещания.

Он добавил, что итогом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений.

Ранее представители российских маркетплейсов рассказали, что в предновогодние и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам существенно вырос.