RT в Telegram
Подпишись

Глава ФАС: Wildberries и OZON установили доминирующее положение на рынке

Короткая ссылка
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что Wildberries и OZON установили доминирующее положение на рынке.
Глава ФАС: Wildberries и OZON установили доминирующее положение на рынке
  • РИА Новости

Об этом Шаскольский сказал в ходе встречи с представителями ассоциации «НП «ОКЮР», маркетплейсов и правообладателей.

По его словам, есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний малого и среднего предпринимательства на работу маркетплейсов. Он отметил, что такие жалобы поступают постоянно, зачастую заявители жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и, естественно, установили коллективное доминирующее положение Wildberries и OZON: вместе они занимают около 80% рынка», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для исключения в дальнейшем негативных последствий ФАС ведёт с компаниями работу по добровольному устранению нарушений, в том числе изучаются практики, направляются письма и проводятся совещания.

Он добавил, что итогом совместной работы должно стать добровольное устранение нарушений.

Ранее представители российских маркетплейсов рассказали, что в предновогодние и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам существенно вырос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить