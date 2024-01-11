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Маркетплейсы зафиксировали рост покупательской активности в декабре и январе

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Представители российских маркетплейсов рассказали, что в предновогодние и праздничные дни интерес россиян к онлайн-покупкам существенно вырос.
Маркетплейсы зафиксировали рост покупательской активности в декабре и январе
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия».

Так, Ozon в декабре увеличил продажи в штучном выражении в 1,5 раза, а оборот — в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Число покупателей на Wildberries в декабре выросло на 55,7% по сравнению с этим же периодом 2022-го, а количество заказов увеличилось на 72%. Этот показатель также вырос на 68% за первые семь дней 2024 года по сравнению с первой неделей 2023-го, отметили в пресс-службе компании.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщал, что жителям столицы доступны новогодние подарки на маркетплейсе «Москва — добрый город».

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