В Wildberries назвали ожидаемым доминирующее положение компании на рынке

Доминирующее положение Wildberries и OZON — ожидаемый результат развития бизнеса на отечественном рынке маркетплейсов, заявили в компании.

«Для нас это ожидаемый результат. Последние несколько лет бизнес Wildberries растёт — мы развиваем инфраструктуру в регионах России, что делает сотрудничество с платформой более выгодным и удобным для продавцов», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

В компании также отметили, что такой масштаб бизнеса накладывает определённую ответственность. Уточняется, что речь идёт о том, что решения могут повлиять на развитие всей индустрии в целом.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее заявил, что Wildberries и OZON установили доминирующее положение на рынке.

По его словам, есть достаточно много жалоб от потребителей и компаний малого и среднего предпринимательства на работу маркетплейсов. Зачастую заявители жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий, начисление штрафов.