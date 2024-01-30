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Пять человек погибли, ещё четверо пострадали в массовом ДТП под Оренбургом

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В результате аварии с участием четырёх автомобилей в Оренбургской области пять человек погибли, ещё четверо получили травмы.
Пять человек погибли, ещё четверо пострадали в массовом ДТП под Оренбургом
  • globallookpress.com

«По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), ещё четверо травмированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России.

Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с грузовиком и маршруткой в Омске.

Кроме того, в УМВД по Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.

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