Пять человек погибли, ещё четверо пострадали в массовом ДТП под Оренбургом
- globallookpress.com
«По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), ещё четверо травмированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России.
Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с грузовиком и маршруткой в Омске.
Кроме того, в УМВД по Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.