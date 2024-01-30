«Россети»: над Челябинском из-за короткого замыкания возникли яркие вспышки
Об этом сообщили в ПАО «Россети Урал», передаёт РБК.
По данным компании, в городе было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт.
Отмечается, что на данный момент специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.
Ранее в большинстве домов в СВАО Москвы включили свет после пожара на подстанции.
Также на подстанции «Загородная» во Владивостоке произошёл пожар, в результате чего многие жилые дома, больницы и детские сады остались без отопления и горячей воды.