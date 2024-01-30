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«Россети»: над Челябинском из-за короткого замыкания возникли яркие вспышки

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Над Челябинском из-за короткого замыкания на энергообъектах возникли яркие вспышки.

Об этом сообщили в ПАО «Россети Урал», передаёт РБК.

По данным компании, в городе было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 киловольт.

Отмечается, что на данный момент специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения.

Ранее в большинстве домов в СВАО Москвы включили свет после пожара на подстанции.

Также на подстанции «Загородная» во Владивостоке произошёл пожар, в результате чего многие жилые дома, больницы и детские сады остались без отопления и горячей воды

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