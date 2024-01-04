В большинстве домов в СВАО Москвы включили свет после пожара на подстанции

Отопление в нескольких районах Северо-Восточного административного округа (СВАО) после пожара на подстанции частично восстановлено. Оставшиеся дома вскоре подключат к резервной системе отопления.

Об этом сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

«На данный момент ведутся восстановительные работы, несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идёт сейчас наладка систем отопления», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению, идёт наладка по трём управляющим компаниям.

«Полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания», — сказал Бирюков.

Город дополнительно выделил около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления.

Утром 4 января возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Городские службы ликвидируют последствия пожара. Большая часть домов переведена на резервную схему.

После этого в Москве был создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города.