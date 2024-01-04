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В большинстве домов в СВАО Москвы включили свет после пожара на подстанции

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Отопление в нескольких районах Северо-Восточного административного округа (СВАО) после пожара на подстанции частично восстановлено. Оставшиеся дома вскоре подключат к резервной системе отопления.
В большинстве домов в СВАО Москвы включили свет после пожара на подстанции
  • Gettyimages.ru
  • © freedom_naruk

Об этом сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

«На данный момент ведутся восстановительные работы, несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идёт сейчас наладка систем отопления», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению, идёт наладка по трём управляющим компаниям.

«Полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания», — сказал Бирюков.

Город дополнительно выделил около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления.

Утром 4 января возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Городские службы ликвидируют последствия пожара. Большая часть домов переведена на резервную схему.

После этого в Москве был создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города.

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