В большинстве домов в СВАО Москвы включили свет после пожара на подстанции
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Об этом сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
«На данный момент ведутся восстановительные работы, несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идёт сейчас наладка систем отопления», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».
На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению, идёт наладка по трём управляющим компаниям.
«Полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания», — сказал Бирюков.
Город дополнительно выделил около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления.
Утром 4 января возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Городские службы ликвидируют последствия пожара. Большая часть домов переведена на резервную схему.
После этого в Москве был создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города.