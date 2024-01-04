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В Москве создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

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В Москве создан оперативный штаб для полного восстановления электро- и теплоснабжения на северо-востоке города, сообщил московский мэр Сергей Собянин.
В Москве создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке
  • РИА Новости

Глава города напомнил, что утром произошёл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы, в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение.

«Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения. Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Жителям затронутых аварией домов сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Утром 4 января возгорание произошло на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. Городские службы ликвидируют последствия пожара. Большая часть домов переведена на резервную схему.

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