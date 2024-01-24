Во Владивостоке без света и тепла остались сотни жилых домов

В ночь на 24 января на подстанции «Загородная» во Владивостоке произошёл пожар, в результате чего многие жилые дома, больницы и детские сады остались без отопления и горячей воды.

По словам мэра города Константина Шестакова, бригады Владивостокского предприятия электрических сетей ведут восстановление электрокабелей и оборудования, пострадавшего в результате пожара. «Как только специалисты ДРСК восстановят работу подстанции «Загородная», электричество вернется в дома жителей», — написал он в своём Telegram-канале. Ранее во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности. Также в Южно-Сахалинске из-за непогоды введён режим ЧС.