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Во Владивостоке без света и тепла остались сотни жилых домов

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В ночь на 24 января на подстанции «Загородная» во Владивостоке произошёл пожар, в результате чего многие жилые дома, больницы и детские сады остались без отопления и горячей воды.

По словам мэра города Константина Шестакова, бригады Владивостокского предприятия электрических сетей ведут восстановление электрокабелей и оборудования, пострадавшего в результате пожара.

«Как только специалисты ДРСК восстановят работу подстанции «Загородная», электричество вернется в дома жителей», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности.

Также в Южно-Сахалинске из-за непогоды введён режим ЧС.

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