Во Владивостоке без света и тепла остались сотни жилых домов
По словам мэра города Константина Шестакова, бригады Владивостокского предприятия электрических сетей ведут восстановление электрокабелей и оборудования, пострадавшего в результате пожара.
«Как только специалисты ДРСК восстановят работу подстанции «Загородная», электричество вернется в дома жителей», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее во Владивостоке из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности.
Также в Южно-Сахалинске из-за непогоды введён режим ЧС.