Консультант Валинуров высказался о плюсах четырёхдневной рабочей недели
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«В нашей стране этот вопрос не раз обсуждался на высоком уровне, и лично я считаю, что подобная трудовая реформа, несомненно, повысит эффективность труда», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, часть рабочего времени у некоторых сотрудников уходит на кофе, стояние у кулера с водой и так далее.
«Так что, если сократить количество рабочих дней, интенсивность труда повысится, а освободившийся день люди смогут потратить с куда большей пользой», — сказал Валинуров.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке самой высокооплачиваемой является вакансия инженера-энергетика в сфере строительства.