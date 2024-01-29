Консультант Валинуров высказался о плюсах четырёхдневной рабочей недели

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о возможных плюсах четырёхдневной рабочей недели.

«В нашей стране этот вопрос не раз обсуждался на высоком уровне, и лично я считаю, что подобная трудовая реформа, несомненно, повысит эффективность труда», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, часть рабочего времени у некоторых сотрудников уходит на кофе, стояние у кулера с водой и так далее.

«Так что, если сократить количество рабочих дней, интенсивность труда повысится, а освободившийся день люди смогут потратить с куда большей пользой», — сказал Валинуров.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке самой высокооплачиваемой является вакансия инженера-энергетика в сфере строительства.