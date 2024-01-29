Дерматолог Байчорова посоветовала использовать крем для рук несколько раз в день
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В беседе с Life.ru эксперт рекомендовала использовать увлажняющий крем несколько раз в день, особенно после контакта с водой.
«Крем должен содержать масла, глицерин или мочевину, чтобы помочь удерживать влагу в коже. Помимо обычного увлажнения можно также использовать ночной уход для рук, чтобы усилить восстановление кожи», — пояснила она.
Также рекомендуется носить перчатки на улице. Кроме того, желательно использовать мягкие жидкости для мытья рук.
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