Дерматолог Байчорова посоветовала использовать крем для рук несколько раз в день

Врач дерматолог-косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Маруа Байчорова рассказала, как ухаживать за руками в зимний период.

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовала использовать увлажняющий крем несколько раз в день, особенно после контакта с водой.

«Крем должен содержать масла, глицерин или мочевину, чтобы помочь удерживать влагу в коже. Помимо обычного увлажнения можно также использовать ночной уход для рук, чтобы усилить восстановление кожи», — пояснила она.

Также рекомендуется носить перчатки на улице. Кроме того, желательно использовать мягкие жидкости для мытья рук.

Ранее преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко рассказал, как при падении на льду избежать перелома.