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Дерматолог Байчорова посоветовала использовать крем для рук несколько раз в день

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Врач дерматолог-косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Маруа Байчорова рассказала, как ухаживать за руками в зимний период.
Дерматолог Байчорова посоветовала использовать крем для рук несколько раз в день
  • Gettyimages.ru
  • © MixMedia

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовала использовать увлажняющий крем несколько раз в день, особенно после контакта с водой.

«Крем должен содержать масла, глицерин или мочевину, чтобы помочь удерживать влагу в коже. Помимо обычного увлажнения можно также использовать ночной уход для рук, чтобы усилить восстановление кожи», — пояснила она.

Также рекомендуется носить перчатки на улице. Кроме того, желательно использовать мягкие жидкости для мытья рук.

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