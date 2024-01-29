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Психолог Самбурский рассказал о причинах зависимости от покупок

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Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, какие могут быть причины зависимости от покупок.
Психолог Самбурский рассказал о причинах зависимости от покупок
  • Gettyimages.ru

«Чаще всего бездумными покупками люди компенсируют неудовлетворённость своей жизнью», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, покупки могут на какое-то время стать опорой для самоутверждения.

Ещё одной причиной является социальное сравнение, когда люди покупают вещи, чтобы «быть не хуже других» или поразить своё окружение.

На некоторых может влиять реклама, которая создаёт искусственные потребности.

Самбурский советует понять причины и мотивы проблемы, а также использовать стратегии саморегуляции.

Ранее консультирующий психолог Мария Клепинина заявила, что с зависимостью от покупок можно бороться так же, как и с другими психологическими проблемами в целом.

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