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Психолог Клепинина рассказала, как бороться с зависимостью от покупок

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Консультирующий психолог Мария Клепинина заявила, что с зависимостью от покупок можно бороться так же, как и с другими психологическими проблемами в целом.
Психолог Клепинина рассказала, как бороться с зависимостью от покупок
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Следует делать свою жизнь более разнообразной, получать удовольствие из разных источников, расширять свой кругозор, постоянно пробовать новое. Нужно изучать себя, свои истинные потребности, прислушиваться именно к себе, а не к общественному мнению», — цитирует эксперта РИАМО.

По её словам, любовь к шопингу — это не всегда зависимость. О зависимости стоит говорить, если присутствует навязчивость и проблемы в повседневной жизни.

«То есть шопинг начинает отравлять человеку жизнь в прямом смысле слова», — пояснила Клепинина.

Ранее профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский рассказал, как на распродаже отличить настоящую скидку от «переписанного» ценника.

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