Экономист посоветовал не поддаваться на манипуляции со скидками на распродаже
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«Во-первых, как правило, распродажные цены значительно ниже обычных. Во-вторых, если цена указана с большой скидкой (30—50%), но она не кажется слишком низкой, — возможно, это просто переписанный ценник», — поделился эксперт в разговоре с Life.ru.
Чтобы не попасться на удочку маркетологов, необходимо следить за акциями и скидками в магазинах, добавил Шкодинский.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время распродажи 11.11.