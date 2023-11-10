RT в Telegram
Подпишись

Экономист посоветовал не поддаваться на манипуляции со скидками на распродаже

Короткая ссылка
Профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский рассказал, как на распродаже отличить настоящую скидку от «переписанного» ценника.
Экономист посоветовал не поддаваться на манипуляции со скидками на распродаже
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Во-первых, как правило, распродажные цены значительно ниже обычных. Во-вторых, если цена указана с большой скидкой (30—50%), но она не кажется слишком низкой, — возможно, это просто переписанный ценник», — поделился эксперт в разговоре с Life.ru.

Чтобы не попасться на удочку маркетологов, необходимо следить за акциями и скидками в магазинах, добавил Шкодинский.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время распродажи 11.11.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить