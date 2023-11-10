Экономист посоветовал не поддаваться на манипуляции со скидками на распродаже

Профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский рассказал, как на распродаже отличить настоящую скидку от «переписанного» ценника.

«Во-первых, как правило, распродажные цены значительно ниже обычных. Во-вторых, если цена указана с большой скидкой (30—50%), но она не кажется слишком низкой, — возможно, это просто переписанный ценник», — поделился эксперт в разговоре с Life.ru.

Чтобы не попасться на удочку маркетологов, необходимо следить за акциями и скидками в магазинах, добавил Шкодинский.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Маркет» сообщала, что о предстоящей ноябрьской распродаже знают четыре из пяти россиян, пользующихся интернетом. Три четверти респондентов намерены приобрести товары во время распродажи 11.11.