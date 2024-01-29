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Половина россиян хотели бы улучшить жилищные условия в 2024 году

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Недавнее исследование показало, что более половины россиян (55%) планируют улучшить свои жилищные условия в 2024 году.
Половина россиян хотели бы улучшить жилищные условия в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © nattrass

При этом 23% опрошенных намерены построить собственный дом или купить участок под него. Это в 2,5 раза больше, чем тех, кто хотел бы приобрести квартиру (9%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «РОКВУЛ».

Директор по продажам компании Максим Тарасов выразил мнение, что такие результаты свидетельствуют о растущей популярности индивидуального жилья в России. По его словам, в 2023 году на долю ИЖС приходилось 58% всего вновь построенного жилья в стране.

Ранее руководитель московских офисов «Митино» и «Крылатское» агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Наталия Борзенкова заявила, что на вторичном рынке столицы в сегменте жилья стоимостью до 15 млн рублей всё больше продавцов готовы к существенному торгу.

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