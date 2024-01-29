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Специалист по недвижимости Борзенкова назвала размер скидок на вторичку в Москве

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Руководитель московских офисов «Митино» и «Крылатское» агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Наталия Борзенкова заявила, что на вторичном рынке столицы в сегменте жилья стоимостью до 15 млн рублей всё больше продавцов готово к существенному торгу.
Специалист по недвижимости Борзенкова назвала размер скидок на вторичку в Москве
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Октябрь, ноябрь и декабрь были активными месяцами, объекты реализовывались без особого торга, а скидки предоставляли не более 30% продавцов, поделилась она в беседе с Life.ru.

На конец января уже примерно половина от общего числа продавцов согласна на торг. По словам Борзенковой, в том же сегменте готовы уступать от 100 тыс. до 850 тыс. рублей (в зависимости от ситуации продавца и локации).

«Но в среднем скидки составляют около 5%. Только если собственнику нужно срочно продать жильё, он может сделать скидку до 10%», — заявила эксперт, добавив, что эти частные случаи не повлияют на среднюю стоимость квадратного метра на вторичном рынке.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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