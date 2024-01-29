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В Подмосковье более 600 ветеранов блокадного Ленинграда получили выплаты и медали

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В Московской области более 600 ветеранов блокадного Ленинграда получили почётные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
В Подмосковье более 600 ветеранов блокадного Ленинграда получили выплаты и медали
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Помимо этого, ветераны получили региональную выплату 3 тыс. рублей и федеральную выплату 50 тыс. рублей», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Ранее сообщалось, что выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история».

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