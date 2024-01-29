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Алексея Дубровского назначили главным режиссёром Малого театра

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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова сообщила о назначении Алексея Дубровского главным режиссёром Малого театра.
Алексея Дубровского назначили главным режиссёром Малого театра
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссёром. Уверена, что на посту... он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», — заявила она.

Ранее Валерий Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.

Также сообщалось, что народного артиста России Александра Лазарева назначили на пост главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии.

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