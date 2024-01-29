Алексея Дубровского назначили главным режиссёром Малого театра
- РИА Новости
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«Было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссёром. Уверена, что на посту... он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра», — заявила она.
Ранее Валерий Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.
Также сообщалось, что народного артиста России Александра Лазарева назначили на пост главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии.