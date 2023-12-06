Александр Лазарев занял пост главного режиссёра Театра Российской армии

Народного артиста России Александра Лазарева назначили на пост главного режиссёра Центрального академического театра Российской армии.

Об этом сообщает РИА Новости.

В 2022 году этот пост предлагали занять режиссёру Эмиру Кустурице, но он отказался.

Александр Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве. В 12 лет появился на сцене Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Учился в Школе-студии МХАТ на курсе Александра Калягина, а после окончания был принят в труппу Ленкома.

В кино снимался в таких проектах, как «Адмиралъ» (2008), «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), «Екатерина» (2014), «Союз Спасения» (2019) и других.

Ранее Валерий Гергиев официально вступил в должность директора Большого театра.