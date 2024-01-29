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Москвичам предложат выбрать ароматы для трёх вокзалов и ТПУ «Деловой центр»

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В Москве продолжается ароматизация транспортных объектов. Парфюмеры разработали десять вариантов ароматов для трёх автовокзалов — «Центральный», «Саларьево» и «Северные Ворота», а также для ТПУ «Деловой центр» и эскалаторной галереи на Воробьёвых горах.
Москвичам предложат выбрать ароматы для трёх вокзалов и ТПУ «Деловой центр»
  • Gettyimages.ru
  • © Solange_Z

Москвичам на выбор предложат экзотические фрукты и ягоды, сладкий персик, аромат тонка, белый пион, свежую сирень, имбирь и корицу, жасмин и ваниль, зелёный чай, свежую траву и зимний лес, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Изучить пробники и проголосовать за понравившийся аромат можно до 5 февраля на стойке «Живое общение» на станции метро «Курская».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в проекте «Активный гражданин» с момента его запуска в 2014 году приняли участие более 6,7 млн москвичей. На проекте проводились голосования по выбору названий улиц, скверов, станций метро, первого речного электросудна, а также БКЛ и МСД.

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