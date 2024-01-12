Собянин: более 6 млн москвичей проголосовали на платформе «Активный гражданин»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в проекте «Активный гражданин» с момента его запуска в 2014 году приняли участие более 6,7 млн москвичей.

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Глава города отметил, что по итогам проведённых на платформе голосований удалось реализовать 4 тыс. решений. Всего провели свыше 6 тыс. голосований, по итогам которых были приняты решения о благоустройстве десятков улиц, бульваров и площадей.

На проекте также проводились голосования по выбору названий улиц, скверов, станций метро, первого речного электросудна, а также БКЛ и МСД. Кроме того, жители Москвы принимали участие в выборе имён для обитателей столичного зоопарка и «Москвариума».

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что в коммерческих аптеках столицы станет постоянной выдача льготных лекарств по электронным рецептам.