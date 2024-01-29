Кабмин не поддержал проект о запрете на приближение к человеку по решению суда

Российское правительство не поддержало законопроект, который позволяет суду ограничить приближение к потерпевшему.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отзыв кабмина.

В нём сказано, что введение в Кодекс специального регулирования запретов на приближение к потерпевшему может привести к коллизиям с уже установленными законодательством механизмами пресечения таких действий.

По этой причине правительство не поддержало законопроект в представленной редакции.

В июне 2021-го президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года.