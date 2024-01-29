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Autonews: на бывшем заводе Volkswagen под Калугой скопилось несколько тысяч авто

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В Калужской области на бывшем заводе Volkswagen скопилось несколько тысяч иномарок.
Autonews: на бывшем заводе Volkswagen под Калугой скопилось несколько тысяч авто
  • Gettyimages.ru
  • © welcomia

По данным портала Autonews, автомобили марок Audi, Toyota, а также электрокары Avatr и Volkswagen Tаyron припаркованы на территории завода.

«В первой половине 2024 года должны перезапустить производство машин. Каких именно — до конца неизвестно», — говорится в сообщении.

Директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина ранее заявила, что сегмент электромобилей в 2023 году стал самым быстрорастущим на авторынке.

Новое исследование показало, что в России в декабре 2023 года купили рекордное количество легковых автомобилей за последние два года.

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