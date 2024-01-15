RT в Telegram
Подпишись

В России реализовали рекордное число автомобилей за два года

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что в России в декабре 2023 года купили рекордное количество легковых автомобилей за последние два года.
В России реализовали рекордное число автомобилей за два года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Было реализовано 119,5 тыс. новых легковых машин. Это в 2,1 раза выше, чем в декабре 2022 года.

Также отмечается, что с августа 2023 года объём продаж новых автомобилей превышает 100 тыс. единиц в месяц.

Самыми популярными марками в России в декабре 2023 года стали Lada, Haval, Geely и Chery.

Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал о малоизвестных для водителей функциях машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить