В России реализовали рекордное число автомобилей за два года

Новое исследование показало, что в России в декабре 2023 года купили рекордное количество легковых автомобилей за последние два года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Было реализовано 119,5 тыс. новых легковых машин. Это в 2,1 раза выше, чем в декабре 2022 года.

Также отмечается, что с августа 2023 года объём продаж новых автомобилей превышает 100 тыс. единиц в месяц.

Самыми популярными марками в России в декабре 2023 года стали Lada, Haval, Geely и Chery.

Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал о малоизвестных для водителей функциях машины.