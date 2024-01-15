В России реализовали рекордное число автомобилей за два года
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Было реализовано 119,5 тыс. новых легковых машин. Это в 2,1 раза выше, чем в декабре 2022 года.
Также отмечается, что с августа 2023 года объём продаж новых автомобилей превышает 100 тыс. единиц в месяц.
Самыми популярными марками в России в декабре 2023 года стали Lada, Haval, Geely и Chery.
Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал о малоизвестных для водителей функциях машины.