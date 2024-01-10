Автоэксперт Рязанов назвал малоизвестные функции автомобиля

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал о малоизвестных для водителей функциях машины.

«Существует несколько дополнительных опций в современных автомобилях, о которых большинство автомобилистов не знают», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

В качестве примера специалист привёл корректировку размещения ремня безопасности, при которой в некоторых машинах положение крепления ремня можно сделать вертикальным, зажав фиксатор.

Также Рязанов рассказал о возможности предотвращения ослепляющего эффекта от электрохромного зеркала заднего вида, при помощи светодиода.

«Зарубежные автомобили с 2008 года оснащаются системами контроля давления в шинах (TPMS), которая предупреждает о снижении давления на 25%», — добавил автоэксперт.

Ранее директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рекомендовал не использовать некачественный антифриз.