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Автоэксперт Носко предупредил о рисках использования некачественного антифриза

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Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рекомендовал не использовать некачественный антифриз.
Автоэксперт Носко предупредил о рисках использования некачественного антифриза
  • Gettyimages.ru
  • © Michael H

«Несмотря на то что большинство автомобилистов считают, что антифриз не имеет срока годности, он у него есть. В зависимости от бренда — от двух до четырёх лет, в исключительных случаях — десять лет», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, из просроченного антифриза начинает выделяться вода, которая стимулирует появление коррозии в охлаждающей системе. Кроме того, некачественный антифриз может закипеть при низких температурах, что может привести к разрыву патрубков.

«Поэтому к выбору антифриза надо подходить серьёзно: лучше менять его полностью, а не смешивать. Категорически запрещён микс зелёного и красного антифриза, хотя цвет — всего лишь краситель, который не отражает состав», — заключил автоэксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выразил мнение, что зимой кондиционер в машине нужно включать хотя бы один раз в неделю.

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