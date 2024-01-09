Автоэксперт Носко предупредил о рисках использования некачественного антифриза

Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рекомендовал не использовать некачественный антифриз.

«Несмотря на то что большинство автомобилистов считают, что антифриз не имеет срока годности, он у него есть. В зависимости от бренда — от двух до четырёх лет, в исключительных случаях — десять лет», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, из просроченного антифриза начинает выделяться вода, которая стимулирует появление коррозии в охлаждающей системе. Кроме того, некачественный антифриз может закипеть при низких температурах, что может привести к разрыву патрубков.

«Поэтому к выбору антифриза надо подходить серьёзно: лучше менять его полностью, а не смешивать. Категорически запрещён микс зелёного и красного антифриза, хотя цвет — всего лишь краситель, который не отражает состав», — заключил автоэксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выразил мнение, что зимой кондиционер в машине нужно включать хотя бы один раз в неделю.