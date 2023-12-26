Автоэксперт Хайцеэр посоветовал включать кондиционер зимой не менее раза в неделю

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр выразил мнение, что зимой кондиционер в машине нужно включать хотя бы один раз в неделю.

«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Если этого не делать, весной, когда вы начнёте пользоваться им активно, могут появиться серьёзные проблемы. Дело в том, что кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечёт, а детали останутся без смазки», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, чаще всего из строя выходят подшипники, трубки кондиционера, уплотнители и компрессор.

Как отметил Хайцеэр, он не знает прецедентов, когда включённый в мороз кондиционер ломался — в основном причиной поломки становится износ деталей.

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