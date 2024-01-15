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Автоэксперт Уткина назвала сегмент электромобилей самым быстрорастущим в 2023 году

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Директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что сегмент электромобилей в 2023 году стал самым быстрорастущим на авторынке.
Автоэксперт Уткина назвала сегмент электромобилей самым быстрорастущим в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«Объём продаж электрокаров увеличился на 290% по сравнению с 2022 годом. Согласно опросу, проведённому ГК «Автодом» совместно с компанией «Росгосстрах», приобретение электрокара было в планах у 38% опрошенных автовладельцев», — сказала она в беседе с НСН.

По её словам, производители электрокаров в России наращивают объёмы производства самыми высокими темпами в отрасли.

Как отметила Уткина, такие результаты достигнуты во многом благодаря льготам.

«Россиян привлекает и отсутствие транспортного налога, и освобождение от оплаты парковок в крупных городах. Продление льготного режима, а также расширение числа трасс, дающих бесплатный проезд для владельцев электрокаров, безусловно стимулирует делать выбор в пользу электромобилей», — добавила эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи электромобилей в России выросли в 4,7 раза в 2023 году.

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