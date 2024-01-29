RT в Telegram
Подпишись

Психолог Аванесова назвала уважение ключевым признаком здоровых отношений

Короткая ссылка
Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова считает уважение одним из факторов здоровых отношений.
Психолог Аванесова назвала уважение ключевым признаком здоровых отношений
  • Gettyimages.ru
  • © Rick Gomez

«Если нет уважения между мужчиной и женщиной, то ни о каких отношениях не может быть речи», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Среди других маркеров, по которым можно судить о состоянии отношений, она назвала любовь, доверие, личные интересы и развитие, а также свободу.

Последнее свойство, по мнению специалиста, это не когда каждый в отношениях делает что хочет и не несёт за это ответственности.

«А то, что в отношениях вы знаете и понимаете, что свободны в своих поступках, но принимаете во внимание интересы и чувства партнёра. Не назло или «а я так хочу — и точка», а когда можно обсудить и договориться», — заключила Аванесова.

Ранее врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов рассказал, как справиться с волнением перед публичным выступлением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить