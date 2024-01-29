Психолог Аванесова назвала уважение ключевым признаком здоровых отношений

Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова считает уважение одним из факторов здоровых отношений.

«Если нет уважения между мужчиной и женщиной, то ни о каких отношениях не может быть речи», — заявила эксперт в беседе с RuNews24.

Среди других маркеров, по которым можно судить о состоянии отношений, она назвала любовь, доверие, личные интересы и развитие, а также свободу.

Последнее свойство, по мнению специалиста, это не когда каждый в отношениях делает что хочет и не несёт за это ответственности.

«А то, что в отношениях вы знаете и понимаете, что свободны в своих поступках, но принимаете во внимание интересы и чувства партнёра. Не назло или «а я так хочу — и точка», а когда можно обсудить и договориться», — заключила Аванесова.

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