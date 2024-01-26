Психотерапевт Кумов рассказал, как преодолеть страх перед публичным выступлением

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов рассказал, как справиться с волнением перед публичным выступлением.

Неуверенность перед выступлением на публике исходит из страха быть не оценённым и отвергнутым, этим состоянием можно управлять, сообщил он в беседе с РИАМО.

«Лучший способ преодолеть неуверенность — хорошо подготовиться к выступлению. Разработайте чёткий план и ключевые точки вашей презентации», — посоветовал Кумов.

Он также рекомендовал потратить несколько минут на визуализацию успешного выступления, к примеру, представить положительную реакцию аудитории.

Психотерапевт, помимо прочего, дал совет применять дыхательные и расслабляющие техники непосредственно перед выступлением.

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