Психотерапевт Кумов рассказал, как преодолеть страх перед публичным выступлением
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Неуверенность перед выступлением на публике исходит из страха быть не оценённым и отвергнутым, этим состоянием можно управлять, сообщил он в беседе с РИАМО.
«Лучший способ преодолеть неуверенность — хорошо подготовиться к выступлению. Разработайте чёткий план и ключевые точки вашей презентации», — посоветовал Кумов.
Он также рекомендовал потратить несколько минут на визуализацию успешного выступления, к примеру, представить положительную реакцию аудитории.
Психотерапевт, помимо прочего, дал совет применять дыхательные и расслабляющие техники непосредственно перед выступлением.
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