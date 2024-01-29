Методист Соколова: обучать ребёнка пользоваться деньгами следует постепенно

Руководитель методического отдела онлайн-школы Synergy Kids Анна Соколова рассказала, как научить ребёнка правильно распоряжаться карманными деньгами.

Приучать ребёнка к деньгам следует с детства, это постепенный процесс, который требует определённых навыков, например владения счётом, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

В младших классах задача ребёнка — научиться планировать, задача родителей — дать ему возможность совершить ошибки.

«Начните с ежедневных мелких сумм и постепенно переходите к выдаче денег раз в два-три дня», — посоветовала Соколова.

Начиная с пятого класса, следует обучать ребёнка долгосрочному планированию: обговорить размер его карманных денег и то, как часто он их будет получать.

С 14 лет подростки могут оформить самозанятость и зарабатывать деньги официально. В этом возрасте полезно в открытую обсуждать финансы семьи, показывать ребёнку квитанцию за услуги ЖКХ, планировать отпуск, обсуждать траты на его образование, добавила специалист.

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