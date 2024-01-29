На Урале обвиняемого в убийстве медбрата приговорили к 17 годам в колонии
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Об этом пишет E1.
Матери и жене погибшего присудили по 4 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.
По версии следствия, убийство произошло 25 апреля в одной из квартир по улице Гагарина. Медработник прибыл на вызов и постучал в дверь. Но 66-летнему обвиняемому показалось, что медик постучал слишком громко, вследствие чего он ударил жертву ножом в грудь. Спасти медбрата не удалось.