На Урале обвиняемого в убийстве медбрата приговорили к 17 годам в колонии

Суд приговорил обвиняемого в убийстве медбрата из Берёзовского Свердловской области к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом пишет E1.

Матери и жене погибшего присудили по 4 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

По версии следствия, убийство произошло 25 апреля в одной из квартир по улице Гагарина. Медработник прибыл на вызов и постучал в дверь. Но 66-летнему обвиняемому показалось, что медик постучал слишком громко, вследствие чего он ударил жертву ножом в грудь. Спасти медбрата не удалось.