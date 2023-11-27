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Свердловский областной суд рассмотрит дело об убийстве медбрата

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Обвиняемый в убийстве медбрата из Берёзовского Свердловской области предстанет перед областным судом.
Свердловский областной суд рассмотрит дело об убийстве медбрата
  • РИА Новости

Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», сообщили URA.RU в прокуратуре области.

«Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении силового ведомства.

По версии следствия, убийство произошло 25 апреля в одной из квартир по улице Гагарина. Медработник прибыл на вызов и постучал в дверь. Но 66-летнему обвиняемому показалось, что медик постучал слишком громко, вследствие чего он ударил жертву ножом в грудь. Спасти медбрата не удалось.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока в ходе ссоры отрезал знакомому ухо, от чего тот скончался.

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