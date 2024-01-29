В тюменских санаториях отдохнули 160 тысяч человек в 2023 году

Санатории Тюменской области приняли в 2023 году 160 тыс. человек, что на 22% больше по сравнению с 2022-м.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на портал бронирования Санатории-России.рф.

Отмечается, что регион занял девятое место в рейтинге.

В первой десятке также оказались Краснодарский край — 1,3 млн человек, Ставропольский край — 826 тыс., Крым — 503 тыс., Московская область — 353 тыс., Башкирия — 243 тыс., Алтайский край — 204 тыс., Татарстан — 189 тыс., Челябинская область — 177 тыс., Пермский край — 151 тыс.

Самыми популярными тюменскими здравницами стали санатории, где люди лечили заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Ранее сообщалось, что количество бронирований на весну по России выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, за рубежом — в 2,5 раза.