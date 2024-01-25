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Названы популярные российские и зарубежные города для отдыха россиян весной

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Специалисты провели исследование туристического рынка, чтобы узнать, где россияне планируют отдыхать весной. Выяснилось, что количество бронирований по России выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, за рубежом — в 2,5 раза.
Названы популярные российские и зарубежные города для отдыха россиян весной
  • Gettyimages.ru
  • © goncharovaia

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самыми популярными городами для весеннего отдыха внутри страны оказались: Сочи (17,7% бронирований), Санкт-Петербург (15,7%), Москва (14,4%), а также Казань (4,3%), Калининград (3,8%), Иркутск (2,6%), Нижний Новгород (2,4%) и др.

Из заграничных направлений больше всего заказов приходится на Стамбул (6,4%), Токио (4,6%), Дубай (4,2%), Париж (3,2%), Рим (3,0%), Бангкок (2,9%), Сеул (2,6%), Паттайю (2,3%), Милан (2,0%) и Ереван (1,8%).

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в минувшем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.

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